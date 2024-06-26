В ассортименте есть уже три модели с оригинальными картриджами.

Компания «Гравитон» приступила к производству принтеров и многофункциональных устройств. Оборудование выпускается на собственном производстве в Московской области. Ассортимент печатной техники «Гравитон» включает три модели: принтер А4 ГП2201, МФУ А4 ГМ2501 и МФУ А3 ГМ4511. Как утверждает компания, производимые модели отличаются высокой экономичностью. Для них доступны оригинальные картриджи «Гравитон» формата А4 для 3, 6 и 9 тысяч страниц, а также формата А3 для 6, 10 и 20 тысяч страниц.

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Все устройства предназначены для печати чёрно-белых документов в режиме двусторонней печати. Скорость печати составляет 40 страниц в минуту. Печать через мобильные устройства и удалённое управление через веб-интерфейс также возможны. Первые поставки принтеров и МФУ компании «Гравитон» уже начались.

Руководитель направления печатной техники в компании «Гравитон» Андрей Ильичёв отмечает, что более половины принтеров и МФУ в России представлены иностранными брендами. Тем не менее, эти устройства не всегда соответствуют потребностям отечественных заказчиков. Ильичёв также подчёркивает недостаток оригинальных картриджей для зарубежных аппаратов. Поэтому, отвечая на запросы рынка, компания «Гравитон» приступила к производству отечественных принтеров и МФУ.