Будет образовано совместное предприятие.

Основанный в 2009 году в Калифорнии стартап Rivian к настоящему моменту успел выйти на биржу и наладить выпуск не только первого поколения электрических кроссоверов R1S и пикапов R1T, но и провести их серьёзный рестайлинг с переработкой лежащей в основе платформы. Её-то, судя по комментариям представителей компаний на страницах The Verge, и собирается использовать для собственных нужд немецкий автоконцерн Volkswagen, который инвестирует в совместное предприятие с Rivian не менее $5 млрд за последующие несколько лет. Первый транш в $1 млрд сохраняющая убыточность компания Rivian получит уже в этом году.

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Источник изображения: Rivian

Не исключается, что разработанная Rivian платформа будет использоваться и для выпуска электрических внедорожников возрождённой марки Scout, поскольку Volkswagen делает на неё ставку в освоении рынка электромобилей США. Позволит ли Rivian сотрудничество с Volkswagen делиться своими платформами с другими автопроизводителями, не уточняется. Напомним, что в Китае Volkswagen инвестировал в капитал местного стартапа XPeng, рассчитывая вывести на китайский рынок в ближайшие два года более прогрессивные модели электромобилей, поскольку собственная продукция немецкого автогиганта в её нынешнем виде проигрывает китайским конкурентам и может привлекать покупателей только низкой ценой и условной «историей бренда».