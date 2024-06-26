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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD будет полагаться на передовые техпроцессы TSMC в будущем
Чтобы не уступать Intel.

Корпорация Intel хоть и обещает завершить к концу следующего года освоение пяти новых техпроцессов за четыре года, для своих массовых изделий в потребительском секторе собирается заказывать кристаллы у компании TSMC на протяжении как минимум ближайших двух лет. В компании AMD, если судить по интервью её исполнительного вице-президента ресурсу The Next Platform, по-прежнему видят в Intel сильного конкурента с серьёзными технологическими амбициями, а потому в рамках собственного сотрудничества с TSMC предпочитают полагаться на передовые техпроцессы этого тайваньского партнёра.

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Источник изображения: AMD

Примерно такую позицию в интервью указанному сайту изложил Форрест Норрод (Forrest Norrod), который несколько лет подряд возглавляет серверный бизнес AMD. При этом он подчеркнул, что данный подход справедлив ко всем линейкам продукции марки. С другой стороны, AMD не будет полагаться только на техпроцесс как таковой, а продолжит самостоятельно совершенствовать архитектуру процессоров, а также методы упаковки компонентов. Лишь в таком сочетании можно получить максимальную отдачу от использования передовых литографических технологий.

#amd #intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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