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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2027 году CATL наладит выпуск аккумуляторов для самолётов, способных преодолевать на электротяге до 3000 км
Их масса достигнет 8 тонн.

В апреле прошлого года, как напоминает CnEVPost, китайские компании CATL и COMAC объявили о сотрудничестве в сфере создания электросамолётов, способных преодолевать существенные расстояния. Первая из компаний является крупнейшим производителем тяговых батарей в мире, а вторая выпускает авиалайнеры и контролируется властями КНР. На проходящем в Даляне Мировом экономическом форуме председатель совета директоров CATL Робин Цзэн (Robin Zeng) заявил, что в сотрудничестве с COMAC компании удалось продвинуться в создании тяговых батарей, которые позволят самолётам массой 8 тонн преодолевать по воздуху расстояние от 2000 до 3000 км. Такие летательные аппараты, управляемые пилотами, могут быть созданы уже в 2027 или 2028 году.

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Источник изображения: CnEVPost

Участники проекта уже успешно провели испытания электролёта массой 4 тонны гражданского назначения, и собираются к 2027 году удвоить его массу и пропорционально увеличить размеры. Для этого CATL наладит выпуск тяговых батарей повышенной плотности, обеспечивающих хранение до 500 Вт·ч заряда в пересчёте на один килограмм массы. Это в два раза выше, чем показатели современных электромобилей, но их преемникам подобные батареи CATL в будущем тоже достанутся.

#китайские производители #аккумуляторы #catl #электрический самолет #тяговые батареи
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