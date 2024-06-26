Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA отыграли вчерашнее падение, возобновив рост
Рыночная капитализация компании снова превысила $3 трлн.

Потери торговой сессии понедельника, как отмечает Reuters, акции NVIDIA смогли отыграть в полном объёме, поскольку их курс укрепился на 6,76% после трёхдневного падения. Подобный отскок в понимании многих аналитиков был ожидаемым, а наблюдавшаяся до этого коррекция оказалась краткосрочной. Тем не менее, к максимумам прошлой недели акции компании пока не вернулись, но с начала года они всё равно выросли в цене на приличные 155%.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

По крайней мере, рыночная капитализация компании вернулась на психологически важную отметку «более $3 трлн». Не для всех предыдущее снижение курса акций NVIDIA было нежелательным событием, поскольку спекулянты краткосрочного рынка, по оценкам экспертов, успели заработать на этой коррекции около $5 млрд. Только по итогам понедельника им удалось выручить $2,4 млрд — крупнейшую сумму для одной торговой сессии, зарегистрированную с 2019 года.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)
TSMC начнёт выпускать 2-нм чипы для AMD в 2026 году
Вице-президент NVIDIA возглавит стартап в статусе финансового директора
Tesla с высокой долей вероятности завершит этот квартал снижением объёмов поставок электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
25
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
58
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
38
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
3
Мое мнение об Alan Wake 2
19
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
+
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
10
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1

Сейчас обсуждают

Argun
09:07
Ну ну, взломали...
Криптовалютные мошенники взломали аккаунт рэпера 50 Cent в соцсети X
Argun
09:06
Хороший план...
Рэпер 50 Cent стал жертвой криптовалютных мошенников
Novichok777
09:06
Автор тормоз. Этой новости уже неделя будет, а он только сейчас окуклился. Здесь вообще не проверяют на актуальность и копипаст статей или новостей.
Истек срок договора, создавшего "нефтедоллар" - Саудовская Аравия может отказаться от валюты США
pitbuldoser
09:05
О, а у нас тут знаток истории. Ну, рассказывай, в каком году до нашей эры образовалась Палестина. Или ты про современную историю? Ну тогда расскажи, в каком году появился современный Израиль? А в како...
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
Argun
09:05
Вольфыч, ухмыляется сейчас...
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
Артём Николаев
08:57
Помнишь как в начале 2020 шутили, типа есть ли у кого знакомый или знакомый знакомого, кто заразился ковидом? Типа у меня самый близкий это Лев Лещенко, это болезнь богатых, кто по заграницам мотается...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Nvidia&Intel Hater
08:56
да у тебя на твоем четком тн все как будто гавном намазано.что таа что длсс.видели уже твои скрины.там блеванули сначала,потом посрали на экран и размазали
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Nvidia&Intel Hater
08:54
петух зустакс и зелот разные кадры
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Nvidia&Intel Hater
08:47
Он альтернативно одарен,забыл что ли.во всехтестах 3060ти дрюкает огрызок 4060
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Nvidia&Intel Hater
08:46
Засунь его себе в анал свой зеленый
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем