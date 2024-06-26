Рыночная капитализация компании снова превысила $3 трлн.

Потери торговой сессии понедельника, как отмечает Reuters, акции NVIDIA смогли отыграть в полном объёме, поскольку их курс укрепился на 6,76% после трёхдневного падения. Подобный отскок в понимании многих аналитиков был ожидаемым, а наблюдавшаяся до этого коррекция оказалась краткосрочной. Тем не менее, к максимумам прошлой недели акции компании пока не вернулись, но с начала года они всё равно выросли в цене на приличные 155%.

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Источник изображения: NVIDIA

По крайней мере, рыночная капитализация компании вернулась на психологически важную отметку «более $3 трлн». Не для всех предыдущее снижение курса акций NVIDIA было нежелательным событием, поскольку спекулянты краткосрочного рынка, по оценкам экспертов, успели заработать на этой коррекции около $5 млрд. Только по итогам понедельника им удалось выручить $2,4 млрд — крупнейшую сумму для одной торговой сессии, зарегистрированную с 2019 года.