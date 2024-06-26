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Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC переоценила свои способности по выпуску 7-нм чипов для Huawei в условиях санкций США
Оборудование изнашивается быстрее, чем ожидалось.

Как сообщает новая публикация на страницах ресурса The Information, эйфория Huawei и SMIC по поводу наличия у второй возможности выпускать 7-нм чипы для первой в условиях американских экспортных ограничений оказалась недолгой. Первоначально оценив свои возможности по выпуску таких чипов в 500 000 в год, SMIC на практике столкнулась с повышенным износом оборудования и проблемами с доступом к расходным материалам и запасным частям.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Считается, что SMIC получила возможность выпускать 7-нм чипы за счёт наличия у неё некоторого количества не самого передового оборудования, которое было закуплено до введения актуальных санкций со стороны США и их геополитических союзников. При этом изначально такое оборудование не было рассчитано на выпуск 7-нм чипов, и для достижения цели китайский контрактный производитель был вынужден использовать большое количество вспомогательной оснастки. Износ последней, как сообщают источники среди поставщиков, оказался выше ожидаемого, а восполнить запасы в условиях санкций SMIC не так просто.

В итоге количество 7-нм чипов, которые SMIC может выпускать для Huawei, оказалось ниже прогнозируемого, и как скоро партнёры смогут найти решение этой проблемы, сказать сложно. Это значит, что от дефицита передовых чипов будет страдать не только бизнес Huawei по производству смартфонов, но и клиенты компании в сфере искусственного интеллекта, которые вынуждены рассчитывать на получение ускорителей Ascend 910B в условиях санкций США, ограничивающих поставки аналогов производства NVIDIA на территорию Китая.

#сша #полупроводники #huawei #санкции #китайские производители #smic #ascend 910b
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