Не самые щедрые меры на фоне ближайших конкурентов.

По информации Bloomberg, Министерство финансов Южной Кореи со следующего месяца приступит к распределению субсидий в общей сумме $19 млрд, которые призваны способствовать развитию национальной полупроводниковой отрасли. Примечательно, что немалая часть этих средств ($12,2 млрд) будет представлять собой льготные кредиты, которые получателям придётся вернуть.

реклама

Источник изображения: SK hynix

Непосредственно безвозвратных субсидий будет предоставлено только $790 млн, причём $216 млн из этой суммы будут предназначаться корейским производителям оборудования и материалов для выпуска чипов. Оставшиеся меры поддержки, входящие в этот пакет помощи, будут представлять собой налоговые льготы сроком до трёх лет. К 2047 году на развитие полупроводниковой промышленности Южной Кореи планируется потратить $470 млрд, но основную часть этих средств составят инвестиции частных компаний.