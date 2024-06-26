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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южная Корея приступает к распределению $19 млрд субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли
Не самые щедрые меры на фоне ближайших конкурентов.

По информации Bloomberg, Министерство финансов Южной Кореи со следующего месяца приступит к распределению субсидий в общей сумме $19 млрд, которые призваны способствовать развитию национальной полупроводниковой отрасли. Примечательно, что немалая часть этих средств ($12,2 млрд) будет представлять собой льготные кредиты, которые получателям придётся вернуть.

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Источник изображения: SK hynix

Непосредственно безвозвратных субсидий будет предоставлено только $790 млн, причём $216 млн из этой суммы будут предназначаться корейским производителям оборудования и материалов для выпуска чипов. Оставшиеся меры поддержки, входящие в этот пакет помощи, будут представлять собой налоговые льготы сроком до трёх лет. К 2047 году на развитие полупроводниковой промышленности Южной Кореи планируется потратить $470 млрд, но основную часть этих средств составят инвестиции частных компаний.

#полупроводники #южная корея #субсидии
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