Финикс в штате Аризона был охвачен такими услугами с 2020 года.

Как сообщает CNBC со ссылкой на публикацию в блоге Waymo, эта дочерняя компания холдинга Alphabet покрыла своими услугами по перевозке пассажиров на беспилотных такси всю территорию Сан-Франциско. Это второй город на территории США после Финикса, штат Аризона, в котором услуги беспилотных такси Waymo One доступны во всех районах мегаполиса.

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Источник изображения: Waymo

Сейчас подписчиками сервиса Waymo One являются около 300 000 человек, к коммерческим перевозкам пассажиров в Сан-Франциско компания приступила в августе прошлого года, а до этого поэтапно расширяла территорию тестирования своих прототипов. Сперва им было разрешено передвигаться со страхующим водителем за рулём в строго определённых районах в ночное время, когда интенсивность движения ниже. Затем было предоставлено право запустить тестирование без водителя за рулём, а территория испытаний постепенно расширялась. Наконец, до недавних пор платные поездки клиенты могли совершать в беспилотных такси лишь в отдельных районах Сан-Франциско, но отныне сервисом Waymo One покрывается вся территория города. К концу прошлого квартала беспилотные прототипы Waymo успели проехать по дорогам мегаполиса около 6 млн км в совокупности.