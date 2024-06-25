450 000 отгруженных электромобилей многим уже кажутся оптимистичной оценкой.

Первый месяц календарного лета неумолимо движется к концу, как и второй квартал в целом, а потому можно уже строить прогнозы по динамике поставок продукции Tesla в уходящем отчётном периоде, что и делают представители ресурса Electrek со ссылкой на оценки отраслевых аналитиков. По мнению последних, в текущем квартале Tesla сможет поставить клиентам не более 450 000 электромобилей, что будет соответствовать снижению на 3,5% относительно поставленных годом ранее 466 000 машин.

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Источник изображения: Tesla

Падение не будет столь значительным, как наблюдавшееся в первом квартале. Тогда, напомним, Tesla в годовом сравнении сократила объёмы поставок продукции на 8,5% до 386 810 штук, а последовательно они упали на 20%. Кроме того, количество выпущенных и поставленных за период электромобилей расходилось на внушительные 46 000 штук, явным образом намекая на наличие у Tesla некоторых проблем с реализацией продукции. Тем более, что за прошедшее с начала года время в Европе на учёт было поставлено на 60 с лишним тысяч меньше электромобилей данной марки, чем годом ранее. Правда, основным рынком сбыта продукции Tesla, помимо США, является Китай, и многое зависит от ситуации в этом регионе, но в Поднебесной очень высока конкуренция, а компания Илона Маска (Elon Musk) может предложить местным клиентам разве что постоянно снижаемые цены, поскольку привлечь их частым обновлением модельного ряда или богатым набором опций она не способна.