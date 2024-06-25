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Новости Hardware Игнатий Колыско
Доступный OnePlus Nord CE4 Lite 5G поступил в продажу за 22 тысячи рублей в эквиваленте, но в России он будет стоить почти вдвое дороже
OLED-экран, процессор Snapdragon 695 и 128 Гбайт памяти в «базе».

На международном рынке был представлен доступный смартфон OnePlus Nord CE4 Lite 5G от компании OnePlus, который предлагает OLED-экран, защиту от воды, быструю зарядку и тройную камеру. Этот новый аппарат входит в категорию смартфонов среднего уровня ценового сегмента.

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Характеристики OnePlus Nord CE4 Lite 5G выглядят следующим образом:

  • экран: 6,67-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9, яркостью до 1200 нит;
  • процессор: Snapdragon 695 (6 нм);
  • батарея: 5500 мАч, поддержка быстрой зарядки 80 Вт;
  • камеры: основная 50 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 108 Мп;
  • память: 8 Гбайт RAM LPDDR4X, 128/256 Гбайт встроенной памяти UFS 2.2, слот для microSD;
  • операционная система: Android 14;
  • габариты: толщина 8,1 мм, вес 191 г.

Смартфон OnePlus Nord CE4 Lite 5G выполнен в корпусе из стекла и алюминия, обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP54. Сканер отпечатков пальцев теперь интегрирован под экран. Также в устройстве есть NFC-модуль, разъём для наушников 3,5 мм, двойные стереодинамики, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1. Возможна реверсивная зарядка по проводу мощностью 5 Вт, для полной зарядки требуется 50 минут с помощью оригинального зарядного устройства.

Смартфон OnePlus Nord CE4 Lite 5G представлен в двух версиях:

  • OnePlus Nord CE4 Lite 5G (8/128 Гбайт) по цене 21 000 рупий (22 000 рублей);
  • OnePlus Nord CE4 Lite 5G (8/256 Гбайт) по цене 24 000 рупий (25 200 рублей).

Продажи начнутся в Европе 1 июля, в Индии — 27 июня. Аппарат будет доступен в голубом, оранжевом и сером цветах. На российском рынке цена составит около 39 тысяч рублей на старте продаж.

#смартфоны #oneplus #oneplus nord ce4 lite 5g
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