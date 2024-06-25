Их поэтапно вытесняют с местного рынка.

Регулирующие органы США не ограничились преследованиями Huawei Technologies на своей территории, и с 2019 года поэтапно вводили ограничения на деятельность в своей юрисдикции китайских операторов связи China Telecom, China Mobile и China Unicom. Как поясняет Reuters, в результате этих действий все три компании сперва утратили возможность оказывать услуги телефонной связи на территории США, а позже лишились и права работать в сфере прямого предоставления доступа розничным клиентам к интернету.

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Источник изображения: China Telecom

Новое расследование Министерства торговли США, как отмечается, может привести к лишению права трёх указанных выше китайских компаний предоставлять на территории страны услуги по размещению данных в облачной инфраструктуре и маршрутизации интернет-трафика через свои серверы. Регуляторы обвиняют одного из китайских операторов, что он неоднократно направлял трафик американских клиентов через серверы в Китае без видимой на то причины. Представители китайского оператора заявили, что подобные изменения маршрута являются нормой в работе всех участников рынка, и не говорят о наличии каких-то незаконных намерений. Американских чиновников также беспокоит тот факт, что China Mobile совместно с другой компанией владеет одним из центров обработки данных в Калифорнии. По мнению экспертов в сфере информационной безопасности, такая структура собственности позволяет китайской стороне внедрить зловредное программное обеспечение, которое открыло бы доступ к данным американских пользователей для китайских спецслужб.