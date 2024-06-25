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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская YMTC готова защищать свою репутацию в американском суде
Обвинения в связях с китайской оборонной промышленностью она всячески отвергает.

По данным South China Morning Post, ведущий китайский производитель твердотельной памяти YMTC подал иск в США против датского аналитического агентства с говорящим названием China Tech Threats, утверждая, что заявления последнего на протяжении нескольких лет наносили существенный урон деловой репутации и бизнесу данной китайской компании.

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Источник изображения: Handout

По мнению истца, ответчик неоднократно упоминал о связях YMTC с оборонными ведомствами КНР и их проектами, а также наличии в памяти производства YMTC неких механизмов, позволяющих перехватывать ценные данные с целью передачи китайским спецслужбам. Последние подозрения просто безосновательны по той причине, что микросхемы памяти 3D NAND по определению не обладают такими техническими возможностями, по словам представителей YMTC.

Одновременно YMTC обвиняет американскую компанию Micron Technology в нарушении своих восьми патентов. Соответствующий иск был подан китайским производителем памяти ещё в ноябре прошлого года. Санкции США не ослабили ведущего поставщика 3D NAND китайского производства. Напротив, взятый местными компаниями курс на импортозамещение существенно поднял спрос на память этой марки на китайском рынке.

#сша #китай #китайские производители #ymtc #судебный иск
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