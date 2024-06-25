В числе новинок производителя есть еще электронная книга Go Color 7 с цветным дисплеем.

Компания Onyx International анонсировала выпуск новой серии портативных устройств E Ink под торговой маркой Boox, в которую входят ультратонкий монохромный блокнот с размером экрана в 10,3 дюйма и передовая электронная книга с цветным дисплеем. Оба устройства могут похвастаться небольшим весом и минималистичным дизайном.

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Итак, Go 10.3 — это самая актуальная разработка от Onyx Boox, которая выделяется своей тонкостью и малым весом по сравнению с аналогами, в частности по сравнению со своим конкурентом reMarkable 2. Избавившись от дополнительного слоя подсветки в дисплее, создатели смогли существенно снизить толщину устройства до 3,7 мм и вес — до 375 г.

Второй новинкой является Go Color 7 — электронная книга с 7-дюймовым цветным экраном Kaleido 3 ePaper и светодиодной подсветкой с настройкой цветовой температуры. Её вес составляет 195 г, а стоимость оценивается в $249,99 (примерно 21 990 рублей).

Производитель подчёркивает, что E Ink ePaper, имитирующий текстуру натуральной бумаги, способствует бережному отношению к глазам пользователя и минимизации расходов ресурсов батареи. Электронная бумага потребляет энергию только в момент изменения изображения на экране, отражая при этом свет окружающей среды, подобно бумаге.

В основу дисплея Go 10.3 заложен E Ink Carta 1200 с разрешением 2480×1860 точек (300 ppi), который характеризуется ускоренной на 20 % скоростью обновления экрана и улучшенной на 15 % контрастностью, он также позволяет обновлять изображения без полной перезагрузки страницы.

Устройство Go 10.3, работающее на Android 12, оснащено восьмиядерным процессором с частотой 2,4 ГГц, оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и 64 Гбайт постоянной памяти. Имеются также Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и порт USB-C. В комплекте — стилус, который крепится магнитом к корпусу, поддержка тачскрина также имеется. Go 10.3 предлагается по цене $379,99 (около 33 400 рублей), дополнительно устройство можно укомплектовать магнитной обложкой-подставкой.