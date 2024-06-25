Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA снижаются в цене уже третий торговый день подряд
Капитализация уже сократилась более чем на $400 млрд.

Издание CNBC и ряд других ресурсов деловой направленности отмечают, что после достижения пиковой стоимости во второй половине прошлой недели акции NVIDIA непрерывно снижаются в цене. Вчерашние торги они завершили падением на 6,7%, а всего с четверга потеряли более 13%. Рыночная капитализация компании при этом сократилась более чем на $450 млрд, теперь она не превышает $2,9 трлн. Это превращает данного эмитента в третью по величине капитализации публичную компанию в мире, а не крупнейшую.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Кто-то сравнивает динамику курса акций NVIDIA последних месяцев с печально известным «пузырём» начала этого века, когда Cisco в марте 2000 года удалось стать крупнейшей компанией мира по величине капитализации, но за последующий год она сократилась в пять раз после обвала рынка. Представители Jefferies не боятся повторения событий 2000 года, говоря о прочных рыночных позициях NVIDIA, и рассчитывая на достижение курсом акций компании отметки в $150 за штуку против нынешних $118. Более того, в текущем году компания, по их мнению, может выручить $124 млрд, а в следующем уже $181 млрд, причём на долю серверного сегмента из последней суммы будут приходиться $164,6 млрд.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)
Глава NVIDIA убеждён, что строительство ЦОД в безлюдных местах смягчит проблему их высокого энергопотребления
Катарский провайдер готов сотрудничать с NVIDIA в сфере ИИ даже в условиях санкций США
Евросоюз утвердил передачу Украине доходов от замороженных российских активов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
16
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
40
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
13
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
7
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
48
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:43
Индусы те еще торгаши и мастера художественного переобувания в воздухе. Сначала выедят мозги своими хотелками, потом согласятся, потом передумают и за те же деньги начнут на приёмке дополнительными хо...
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Dark_Cloud
07:39
Пора ку-клукс-кланы возрождать. Быстро же они деграднули.
Генпрокурор штата Миссури обвинил IBM в нарушении прав белых мужчин при приёме на работу
Alt Irony
07:36
В косынке? Опять прохладные фантазии..
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
Дмитрий Маслов
07:32
А чем вам сопли с фейковыми кадрами не угодили? Теперь они будут всегда, только скоро будут фейковые сцены и фейковые персонажи плюсом
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
Aleksei Didenko
07:31
Никому этот хлам не нужен
Intel пообещала выпустить процессоры Lunar Lake в третьем квартале этого года
Microniks
07:28
Надоела эта кустарщина.
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Такой то
07:21
"да не просто показала его к херу привязала" (с)
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
Dark_Cloud
07:12
На следующем этапе сформируется логический вывод, что траты и экономия - это разнонаправленные понятия. Причем вероятно и с помощью интеллекта естественного, если таковой имеется. О, сколько нам откр...
Глава NVIDIA убеждён, что строительство ЦОД в безлюдных местах смягчит проблему их высокого энергопотребления
Roditch
07:12
Есть одна причина купить XBox S - это цена. На вторичке они лежат уже с кучей игр (подпиской) за 18-25к. И если человек не разбирается в БУ комплектующих, то это хорошая альтернатива "на поиграть" за ...
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
Николай Щепетов
07:00
Как я нашел дедушкину водку и стал алкоголиком.
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем