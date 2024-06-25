Капитализация уже сократилась более чем на $400 млрд.

Издание CNBC и ряд других ресурсов деловой направленности отмечают, что после достижения пиковой стоимости во второй половине прошлой недели акции NVIDIA непрерывно снижаются в цене. Вчерашние торги они завершили падением на 6,7%, а всего с четверга потеряли более 13%. Рыночная капитализация компании при этом сократилась более чем на $450 млрд, теперь она не превышает $2,9 трлн. Это превращает данного эмитента в третью по величине капитализации публичную компанию в мире, а не крупнейшую.

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Источник изображения: NVIDIA

Кто-то сравнивает динамику курса акций NVIDIA последних месяцев с печально известным «пузырём» начала этого века, когда Cisco в марте 2000 года удалось стать крупнейшей компанией мира по величине капитализации, но за последующий год она сократилась в пять раз после обвала рынка. Представители Jefferies не боятся повторения событий 2000 года, говоря о прочных рыночных позициях NVIDIA, и рассчитывая на достижение курсом акций компании отметки в $150 за штуку против нынешних $118. Более того, в текущем году компания, по их мнению, может выручить $124 млрд, а в следующем уже $181 млрд, причём на долю серверного сегмента из последней суммы будут приходиться $164,6 млрд.