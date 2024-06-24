Можно присмотреться.

Компания Honor представила новый смартфон среднего класса под названием Play 60 Plus, оснащённый процессором Snapdragon 4 Gen 2 (два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,95 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613), высокочастотным экраном 120 Гц и ультраёмкой батареей на 6000 мА·ч.

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Смартфон Honor Play 60 Plus оснащён крупным 6,77-дюймовым TFT-дисплеем разрешением 1610 × 720 пикселей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 850 кд/м2. Главный оптический модуль состоит из основной камеры на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и вспомогательного 2-Мп сенсора для детального измерения глубины сцены. На лицевой стороне устройства размещена 5-Мп камера для фотографий и селфи с диафрагмой f/2.2.

Honor Play 60 Plus работает на операционной системе Android 14 с уникальной оболочкой MagicOS 8.0. Смартфон также обеспечен защитой от пыли и воды по стандарту IP64. Батарея ёмкостью 6000 мА·ч совместима с быстрым зарядным устройством мощностью 35 Вт. Модель представлена в продаже в цветовых вариантах Phantom Black (чёрный), Wonderland Green (зелёный) и Moonlight White (белый).

Цена за устройство с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти составляет 1499 юаней ($206), тогда как версия с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт памяти оценивается в 1699 юаней ($234).