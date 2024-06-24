Специфика аппаратных требований заключается именно в этом.

Ритмичность выхода публикаций Марка Гурмана (Mark Gurman) на страницах сайта Bloomberg не оставляет ему равных с точки зрения внимания аудитории, поскольку к утру понедельника запасы информационных поводов на других ресурсах истощаются. На этот раз известный колумнист обратился к теме аппаратных требований к устройствам, претендующим на совместимость с набором функций искусственного интеллекта Apple Intelligence.

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Источник изображения: Apple

Как поясняет автор исходной публикации, ещё несколько месяцев назад специалисты Apple установили 8 Гбайт в качестве минимального требования к объёму оперативной памяти для устройств, которым предстоит обеспечивать адекватное быстродействие Apple Intelligence. Смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus, выпущенные менее года назад, лишились формальной совместимости с Apple Intelligence именно из-за наличия у них только 6 Гбайт оперативной памяти, а вовсе не из-за различий в характеристиках нейронного блока процессора (NPU).

Чтобы избежать подобной сегрегации внутри семейства iPhone 16, как поясняет источник, Apple наделит все четыре модели этого поколения минимум 8 Гбайт памяти. Это позволит любому представителю семейства iPhone 16 обеспечивать совместимость с Apple Intelligence.