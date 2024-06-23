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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA утверждает, что всё ещё заинтересован в том, чтобы чипы для компании выпускала Intel
Разговоры ведутся уже два года подряд, а воз и ныне там.

Впервые представители NVIDIA продемонстрировали интерес к идее выпуска каких-то компонентов для нужд компании на мощностях Intel пару лет назад, когда этот конкурент начал продвигать новую бизнес-модель IDM 2.0. Год назад основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) признался, что был удовлетворён результатами тестирования неких чипов, выпускаемых Intel по техпроцессу следующего поколения, и сохраняет интерес к сотрудничеству с этой компанией в данной сфере. На пресс-конференции в прошлом месяце, которая была приурочена к открытию Computex 2024, генеральный директор повторил этот тезис, как отмечает ресурс More Than Moore.

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Источник изображения: NVIDIA

Когда редактор ресурса Tom’s Hardware поинтересовался у главы NVIDIA, какими новостями он может поделиться в данной сфере, Дженсен Хуан лаконично отметил, что сохраняет интерес к теме сотрудничества с Intel в сфере контрактного производства чипов. Правда, в текущих условиях сложно представить, о каких чипах может идти речь, не говоря уже о сроках реализации подобных планов. NVIDIA имеет опыт сотрудничества и с Samsung, но основным её подрядчиком по выпуску графических процессоров продолжает оставаться тайваньская компания TSMC. Нюанс заключается в том, что последняя не успевает наращивать объёмы поставок вслед за бурно растущим спросом, а потому NVIDIA вряд ли стала бы возражать против появления ещё одного подрядчика на данном направлении деятельности.

#intel #nvidia #полупроводники #литографическое производство
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