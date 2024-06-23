Они передали пламенный привет дорогому товарищу Илону Маску.

Известно, что компания Tesla полагается на собственные силы и инфраструктуру при доставке и продаже выпущенных электромобилей, и если что-то мешает своевременно передать их клиентам, они могут накапливаться на парковках за пределами предприятий этого автопроизводителя. Ситуация с дефектной щёткой стеклоочистителя, привод которой ведёт себя странным образом заставила Tesla повременить с передачей клиентам недавно выпущенных пикапов Cybertruck, и в штате Флорида, например, они начали накапливаться на одной из открытых парковок, как сообщает Electrek.

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Источник изображения: ONLY in DADE

И всё было бы неплохо, если бы на эту партию машин не напали вандалы, испытывающие личную неприязнь к генеральному директору Tesla Илону Маску (Elon Musk). Кузовные панели пикапов, выполненные из нержавеющей стали, оказались покрыты нецензурными обращениями к Илону Маску. Пока сложно сказать, насколько безболезненно для будущих владельцев могут быть удалены эти надписи, ведь устойчивость кузовных панелей Cybertruck к механическим воздействиям и атмосферным явлениям уже подвергалась критике владельцев. Разного рода потёртости и даже загрязнения могли приводить к тому, что панели начинали коррозировать, тем самым ставя под сомнение первичное свойство нержавеющей стали сопротивляться этому явлению.