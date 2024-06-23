Ускорители лишь являются средством доставки.

С момента выступления основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) на выставке Computex 2024 прошло уже достаточно времени, но стенограмму его пресс-конференции ресурс More Than Moore опубликовал только сейчас, позволив нам коснуться тех вопросов и ответов, которые прочими изданиями изначально затронуты не были. Некоторые образные сравнения, прозвучавшие из уст генерального директора NVIDIA, заслуживают отдельного упоминания.

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Источник изображения: NVIDIA

По крайней мере, когда его спросили о причинах концентрации на теме более высокой ценности ускорителей Blackwell для клиентов, он не стал скрывать, что делает это для оправдания более высокой цены новинок по сравнению с предшественниками. По словам основателя компании, неправильная цена не может формировать высокий спрос, и позиционирование своей продукции NVIDIA считает правильным. То, что компания создаёт и предлагает клиентам — это «фабрики по производству искусственного интеллекта», а продавать ей приходится чипы ускорителей.

Как пояснил Дженсен Хуан, корпорация Microsoft на заре своей деятельности продавала программное обеспечение на флоппи-дисках. При этом никто не отважился бы сказать, что она продаёт флоппи-диски как таковые, поскольку покупатели платили деньги именно за программное обеспечение, просто носители были средствами его доставки. Точно так же NVIDIA относится к своим чипам, которые являются средствами доставки искусственного интеллекта для систем, создаваемых клиентами.

По словам главы NVIDIA, за восемь лет ей удалось снизить энергопотребление вычислительных систем в 45 000 раз, а стоимость обучения языковых моделей сократилась в 350 раз. На интервале в 10 лет разница достигает 1200 крат или близкой величины, поэтому успехи NVIDIA в этой сфере и создали условия для возникновения генеративного искусственного интеллекта, как считает генеральный директор компании.