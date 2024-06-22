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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Количество активных мобильных устройств от Huawei почти достигло 1 миллиарда — компания стала угрозой даже для китайских производителей
Про Apple даже и говорить не стоит.

Компания Huawei Technologies сообщила о достижении критической отметки в развитии собственных операцонных систем и технологий искусственного интеллекта. Количество активных мобильных устройств на базе HarmonyOS приближается к миллиарду, что позволяет компании занимать лидирующие позиции на рынке, опережая Apple и прочих китайских конкурентов.

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На форуме разработчиков Huawei, руководитель потребительского бизнес-подразделения Юй Чэндун отметил, что HarmonyOS теперь функционирует на более чем 900 миллионах устройств. Превосходство системы особенно заметно на фоне ограничений, наложенных в 2019 году со стороны США.

Представители Huawei подчеркивают успехи в разработке и внедрении ИИ-инфраструктуры Ascend, которая уже занимает второе место на рынке чипов ИИ после Nvidia. Данный факт свидетельствует о смещении центра тяжести глобального IT-рынка, где до недавнего времени доминировали американские и европейские компании.

Запуск новейшего смартфона с продвинутым местным чипом Mate 60 ознаменовался ростом продаж, демонстрируя увеличение на 68% в текущем полугодии.

Из доклада Counterpoint Research становится очевидно, что в первом квартале 2024 года HarmonyOS превзошла iOS по показателям продаж в Китае, уступая только Android и заняв 17% рынка.

Таким образом, Huawei уверенно завоевывает IT-рынок, опираясь на стратегическую разработку собственных технологий и нейтрализацию зависимости от внешних факторов.

#huawei #harmonyos
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