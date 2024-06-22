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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Запрет на инвестиции в передовые китайские компании для резидентов США будет введён не ранее конца года
До четвёртого августа будут проходить общественные слушания.

Если правила экспортного контроля, касающиеся поставок оборудования и компонентов в Китай, американские власти вводили достаточно оперативно в октябре 2022 года и через год после этого, то к ограничению финансовых потоков между двумя странами профильное американское ведомство подходит куда более вдумчиво. Ещё в августе прошлого года Министерство финансов США предложило ограничить инвестиции физических лиц и компаний, находящихся в американской юрисдикции, в определённые сферы китайской экономики. Чиновники, как отмечает Reuters, до сих пор не могут утвердить эти правила, поскольку до 4 августа будут проводиться общественные слушания на эту тему.

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Источник изображения: Reuters

Производство и разработка полупроводниковых компонентов и электронных устройств, а также квантовые вычисления, попадут в перечень «запретных» направлений для американских инвестиций в китайскую экономику. Кроме того, повышенное внимание будет уделяться теме искусственного интеллекта. Власти США хотят определиться с критериями таких ограничений, и нужно ли их привязывать к определённым суммам и уровню производительности систем, находящихся в распоряжении китайских компаний. Возможно, для сделок с полным выкупом китайских компаний будут сделаны исключения, по этой причине черновой вариант правил и выносится на общественное обсуждение. Если слушания завершатся к 4 августа, то до конца года соответствующие законодательные требования могут быть утверждены. Правда, этому не должна помешать политическая конъюнктура, а ведь в ноябре в США должны состояться президентские выборы.

#сша #китай #санкции #инвестиции
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