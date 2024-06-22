Коррекция будет носить кратковременный характер, как убеждены эксперты.

Запоздавшие заголовки о превращении NVIDIA в крупнейшую публичную компанию мира по величине капитализации становятся всё менее актуальными, поскольку Bloomberg обращает внимание аудитории на коррекцию, которая за пару предыдущих торговых сессий снизила курс акций компании на 6,7% и уменьшила капитализацию этого эмитента на $220 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

При текущих котировках NVIDIA является третьей компанией по величине рыночной капитализации ($3,1 трлн), уступая не только Microsoft ($3,3 трлн), но и Apple ($3,2 трлн). При этом аналитики не склонны драматизировать ситуацию и искать какие-то причины, указывающие на долгосрочность тенденции к снижению курса акций NVIDIA. Инвесторы просто воспользовались моментом для фиксации прибыли, увеличив активность по продаже акций компании, вызвав тем самым кратковременное снижение их курса.

Представители Bank of America Securities считают, что сейчас NVIDIA находится в первой половине цикла длительностью от 3 до 5 лет, который будет характеризоваться высоким спросом на ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта. Скоро на рынок выйдут ускорители поколения Blackwell, поэтому переживать за динамику выручки компании не следует. Эксперты Melius Research ожидают, что корпоративные клиенты NVIDIA будут тратить всё больше средств на закупку программного обеспечения, которое работает на данной аппаратной платформе, а потому выручка компании будет только расти.