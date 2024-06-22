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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава SoftBank сожалеет о том, что был вынужден продать крупный пакет акций NVIDIA пять лет назад
Тоска по упущенной выгоде характерна для инвесторов.

Глава японской корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) на ежегодном собрании акционеров, как отмечает The Wall Street Journal, признался, что ему тяжело вспоминать о некоторых сделках и упущенной выгоде даже многие годы спустя. Говоря о продаже 4,9% акций NVIDIA в начале 2019 года, он сейчас характеризует ситуацию метафорой следующего содержания: «Рыба, которую мы упустили, была большой».

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Источник изображения: The Japan Times

Главу SoftBank легко понять, ведь в 2019 году компания выручила от продажи акций NVIDIA только $3,3 млрд, тогда как по текущему курсу этот пакет ценных бумаг стоил бы уже $160 млрд. Впрочем, даже тогда SoftBank на этой сделке заработала, поскольку ранее покупала акции NVIDIA за $700 млн. В начале 2019 года SoftBank нужны были деньги, и акции NVIDIA вошли в число тех активов, от которых компания вынуждена была избавиться для получения денежных средств. Тем не менее, SoftBank сейчас контролирует около 90% акций холдинга Arm, капитализация которого оценивается в $168 млрд.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #softbank #масаёси сон
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Рыночная капитализация NVIDIA сократилась на $220 млрд, компания откатилась на третье место в рейтинге
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