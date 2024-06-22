Тоска по упущенной выгоде характерна для инвесторов.

Глава японской корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) на ежегодном собрании акционеров, как отмечает The Wall Street Journal, признался, что ему тяжело вспоминать о некоторых сделках и упущенной выгоде даже многие годы спустя. Говоря о продаже 4,9% акций NVIDIA в начале 2019 года, он сейчас характеризует ситуацию метафорой следующего содержания: «Рыба, которую мы упустили, была большой».

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Источник изображения: The Japan Times

Главу SoftBank легко понять, ведь в 2019 году компания выручила от продажи акций NVIDIA только $3,3 млрд, тогда как по текущему курсу этот пакет ценных бумаг стоил бы уже $160 млрд. Впрочем, даже тогда SoftBank на этой сделке заработала, поскольку ранее покупала акции NVIDIA за $700 млн. В начале 2019 года SoftBank нужны были деньги, и акции NVIDIA вошли в число тех активов, от которых компания вынуждена была избавиться для получения денежных средств. Тем не менее, SoftBank сейчас контролирует около 90% акций холдинга Arm, капитализация которого оценивается в $168 млрд.