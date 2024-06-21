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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония собирается финансировать эволюцию «умных» автомобилей в стране
Консерватизм местных автопроизводителей перестаёт быть здоровым.

Японские власти, по информации Bloomberg, выразили серьёзную озабоченность наметившимся отставанием национального автопрома от конкурентов из США и Китая, поскольку зарубежные транспортные средства более активно переходят на использование цифровых сервисов и получают возможность совершенствовать свои функции за счёт обновления программного обеспечения.

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Источник изображения: BYD

По прогнозам японских властей, к 2030 году ёмкость мирового рынка так называемых «программно определяемых» автомобилей будет измеряться величиной от 35 до 41 млн штук. Перед японскими производителями ставится задача занять до 30% этого рынка. Правительство страны готово финансировать целевые программы подготовки кадров, а также создавать платформы, на которых японские автопроизводители смогут обмениваться информацией и использовать общие технологические решения. Власти страны убеждены, что в ближайшем будущем бизнес-модель работы автомобильного бизнеса изменится таким образом, что основная прибыль будет создаваться в сфере разработки программного обеспечения и послепродажного обслуживания. В частности, если мировой рынок услуг автоматических такси к 2035 году достигнет ежегодного оборота в $503 млрд, то 80% этой выручки не будет связано с продажей транспортных средств.

#япония #автопилот #автопроизводители
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