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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За пятнадцать лет китайские автопроизводители получили субсидий на сумму не менее $231 млрд
И это по самым скромным подсчётам.

По данным CSIS, китайская отрасль по производству электромобилей в период с 2009 года до конца прошлого получила не менее $231 млрд субсидий и прочих мер финансовой поддержки, которые были направлены не только на стимулирование производства и продаж электромобилей, но и на их разработку, а также развитие сетей зарядных станций.

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Источник изображения: BYD

В эту сумму, следует отметить, не входят субсидии производителям компонентов электромобилей и тяговых батарей для них, а также различные льготы типа сниженных тарифов на электроэнергию и специальных цен на земельные участки для строительства автозаводов. Кроме того, эта сумма не учитывает локальных субсидий покупателям электромобилей, которые предоставлялись властями многих крупных китайских городов в дополнение к общенациональным. Правительство КНР постепенно снижает интенсивность поддержки китайских производителей электромобилей: если в 2018 году на один выпущенный экземпляр приходилось $13 860 субсидий, то в прошлом году сумма сократилась до $4600. Только налоговые льготы в прошлом году достигли совокупной суммы в $40 млрд, как отмечают авторы исследования.

#аналитика #электромобили #китайские производители #субсидии
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