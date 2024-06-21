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Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорителями вычислений AMD пользуются в сфере ИИ не менее 100 клиентов
Это позволит ей увеличить профильную выручку до уровня более $4 млрд по итогам года.

Представители Piper Sandler на прошлой неделе провели некоторое время в компании руководства AMD, и это позволило аналитикам опубликовать оптимистичный прогноз о перспективах роста бизнеса компании в сегменте искусственного интеллекта. Профильными ускорителями этой марки интересуются как минимум 100 крупных клиентов, и во второй половине текущего года они активно будут закупать ускорители семейства Instinct MI300, что по итогам всего года позволит AMD выручить более $4 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

AMD Instinct MI350, который выйдет в следующем году, является конкурентом семейства NVIDIA Blackwell, а противостоять ускорителям NVIDIA Rubin должен Instinct MI400. Впрочем, по мнению экспертов Piper Sandler, у AMD не всё так радужно будет в сегменте центральных процессоров ПК и серверного оборудования общего назначения. По сути, сегмент искусственного интеллекта выступит в такой ситуации локомотивом всего бизнеса компании. Ускорители вычислений AMD охотно приобретают Microsoft, Meta и Oracle.

#amd #аналитика #искусственный интеллект #amd instinct mi300
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