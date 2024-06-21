Конкурент Tesla Model Y уже проходит испытания.

По неофициальным данным, компания Xiaomi сможет приступить к выпуску второй модели электромобиля ближе к концу следующего года, когда доведёт объёмы производства дебютного седана SU7 до необходимых величин после ввода в строй второй очереди предприятия в Пекине. Как отмечает CnEVPost, на дорогах Китая уже был замечен предполагаемый прототип будущего электрического кроссовера Xiaomi, который и станет второй моделью марки.

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Источник изображения: Xchuxing

Приземистый силуэт с длинным капотом выдаёт в этом кроссовере некоторые спортивные амбиции, что вполне вяжется с рыночным позиционированием дебютного седана SU7, чьё официальное обозначение расшифровывается как «Speed Ultra». Будущий кроссовер Xiaomi пока фигурирует под рабочим обозначением MX11.

Источник изображения: Xchuxing

На крыше у кромки ветрового стекла можно разглядеть характерный прилив, скрывающий лидар. Это говорит о том, что машина будет оснащена развитым комплексом электронных помощников водителя. Вторая модель электромобиля Xiaomi создаётся с оглядкой на Tesla Model Y и будет считаться её конкурентом. По неофициальным данным, третьим электромобилем Xiaomi станет модель стоимостью около $20 000, но выпустить её компания сможет лишь после того, как добьётся устойчивых поставок двух предыдущих.