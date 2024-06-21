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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компании Xiaomi и Unisoc предложат клиентам 4-нм процессоры, производимые в Китае, в 2026 году
Как тебе такое, Илон Маск?

Как сообщает TrendForce со ссылкой на ряд тайваньских СМИ, китайские разработчики мобильных процессоров Xiaomi и Unisoc уже располагают цифровыми проектами своих 4-нм чипов с архитектурой Arm, который будут выпускаться по соответствующим литографическим нормам на территории Китая в 2026 году. Напомним, что до сих пор передовыми для китайской полупроводниковой промышленности считались 7-нм чипы, которые по заказу Huawei выпускает компания SMIC.

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Источник изображения: Unisoc

По всей видимости, если информация источников верна, к 2026 году SMIC или Hua Hong смогут освоить выпуск процессоров по 4-нм технологии. Изделие Xiaomi нового поколения, по разным оценкам, будет сопоставимо по уровню быстродействия с Qualcomm Snapdragon 888 или Huawei Hisilicon Kirin 9000S. Пока на китайском рынке процессоров для смартфонов продолжают доминировать американская Qualcomm и тайваньская MediaTek.

#смартфоны #xiaomi #китай #процессоры #китайские производители #smic #unisoc
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