Медвежата и ежата тоже спят. Лишь крылатая ракета мчится-мчится в вышине, в серебристой тишине!

Пытаясь продемонстрировать властям США в 2022 году масштабность своих планов по развитию национальной полупроводниковой промышленности, компания Micron Technology пообещала построить к 2041 году в штате Нью-Йорк четыре новых предприятия по выпуску микросхем памяти, для чего ей потребовались бы инвестиции в размере $100 млрд. В этом году выяснилось, что Министерство торговли США выделило этому производителю $6,1 млрд субсидий на безвозвратной основе, а также $7,5 млрд льготных кредитов и некоторое количество налоговых вычетов. Между тем, как сообщает Bloomberg, приступить к строительству двух первых из четырёх предприятий в штате Нью-Йорк компания Micron в этом году не успеет по причинам, связанным с природоохранными мероприятиями.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Прежде всего, она до сих пор не согласовала с федеральными властями подробный план по водоохранным мероприятиям в районе строительства. Во-вторых, на территории будущей строительной площадки обнаружились колонии двух редких для Северной Америки видов летучих мышей, которые подлежат охране местными законами. Вырубить лес, в котором они обитают, Micron не сможет до ноября, когда мыши отправляются на зимовку в окрестные пещеры. При этом компания должна обеспечить рассчитывающим вернуться после зимовки в лес летучим мышам сопоставимую территорию обитания в другом месте. В любом случае, к строительным работам на площадке Micron не приступит ранее начала следующего года. Два новых предприятия в штате Нью-Йорк должны быть введены в строй к 2028 и 2029 годам. В случае необходимости к 2041 году по соседству будут построены ещё два завода по выпуску микросхем памяти.