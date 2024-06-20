Островом невезения становится западная часть евразийского континента.

Как напоминает Reuters, ещё в середине прошлого года американская компания Wolfspeed собиралась начать строительство в Германии нового предприятия по выпуску силовой электроники на основе карбида кремния, которая понадобилась бы европейским производителям электромобилей, помимо прочих клиентов. В действительности строительная площадка до сих пор не готова, и к возведению предприятия проектной стоимостью $3 млрд Wolfspeed собирается приступить не ранее середины следующего года.

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Источник изображения: Wolfspeed

Как пояснили представители компании, на проекте не поставлен крест, но в текущих условиях, характеризующихся замедлением роста спроса на электромобили, острой необходимости в строительстве предприятия в Германии этот производитель чипов уже не видит. Тем более, что средства на его сооружение пока не найдены, а имеющиеся свободные деньги Wolfspeed предпочитает направить на расширение производства на территории американского штата Нью-Йорк.

Этот же источник напоминает, что запланированное Intel строительство двух предприятий в немецком Магдебурге общей стоимостью $33 млрд тоже не может начаться, поскольку возникли новые обстоятельства. На выделенном под сооружение производственных корпусов участке обнаружены большие запасы чернозёма, который по местному законодательству должен быть вывезен и передан местным фермерам, прежде чем строительная техника приступит к профильной деятельности. Для вывоза всего объёма плодородной почвы с этого участка условный самосвал должен сделать 80 000 рейсов, поэтому даже с привлечением приличного количества техники у подрядчиков уйдёт несколько месяцев на подготовку.

Во-вторых, Еврокомиссия до сих пор не одобрила строительство данных предприятий Intel в Германии. Компания ожидает, что пройдёт от четырёх до пяти лет, прежде чем они будут построены на этом участке. Почти треть затрат ($11 млрд) производитель чипов сможет компенсировать за счёт получения государственных субсидий от властей Германии и Европы в целом.