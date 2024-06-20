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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
BloombergNEF: в мире производится в два раза больше тяговых батарей, чем нужно рынку
Европа оказывается в проигрыше из-за политики Китая и США.

Представители BloombergNEF заявили, что темпы наращивания мощностей по производству тяговых аккумуляторов в Китая опередили спрос примерно в три раза, если говорить про внутренний рынок Поднебесной. Поскольку более 80% литийионных аккумуляторов производится на территории КНР, то и степень влияния страны на мировой рынок тяговых батарей весьма высока. По этой причине в масштабах всего мира производственные мощности по выпуску тяговых аккумуляторов в два раза выше текущей потребности, как признают эксперты.

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Источник изображения: BYD

В нынешних реалиях, по их словам, больше всего страдают компании, которые собирались локализовать производство тяговых аккумуляторов в Европе. Китайский гигант CATL уже располагает предприятием в Германии, собирается построить ещё одно в Венгрии, но вот автопроизводители типа Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis либо сокращают масштабы строительства, либо отказываются от планов локализации выпуска тяговых батарей в Европе.

Во-первых, с китайскими производителями им тяжело соперничать с точки зрения себестоимости тяговых батарей даже с учётом таможенных пошлин. Во-вторых, США и Канада гораздо охотнее выделяют субсидии на строительство аналогичных предприятий на своей территории, в итоге Stellantis и Volkswagen уже удалось получить $25 млрд от канадских властей на строительство местных предприятий. Европейские же власти не только оперируют более скромными субсидиями, так ещё и очень долго согласовывают их выделение.

#аналитика #китай #электромобили #китайские производители #bloomberg #тяговые батареи
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