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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei намеревается наладить выпуск готовых серверов для китайского рынка
Вернув себе утраченные из-за санкций позиции.

Повысить степень независимости китайской информационной инфраструктуры от внешних условий, по данным South China Morning Post, компания Huawei Technologies собирается за счёт перехода от поставок отдельных серверных компонентов к выпуску готовых к эксплуатации серверных систем. Своё подразделение по выпуску серверов общего назначения Huawei была вынуждена вывести за рамки организационной структуры три года назад под давлением зарубежных санкций, но теперь Huawei готова вернуться на китайский рынок.

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Источник изображения: AP

Некоторые из компаний, которые до недавних пор зарабатывали на сборке серверных систем для китайского внутреннего рынка, после этого шага Huawei будут вынуждены либо стать её дистрибьюторами, либо уйти с рынка. Официальные представители Huawei заявили, что конкретных решений на этот счёт пока не принято, хотя обсуждение такой возможности действительно ведётся. Сейчас Huawei предлагает две линейки чипов собственной разработки для серверного применения: семейство Kupeng ориентировано на универсальные системы, а семейство Ascend предназначено для весьма востребованных систем искусственного интеллекта. На последнем направлении у Huawei имеется 40 партнёров по производству аппаратного обеспечения, 1600 партнёров по разработке ПО и 2900 разработчиков приложений, связанных с искусственным интеллектом. Крупные клиенты Huawei уже начали получить от неё готовые серверные системы, предназначенные для работы с искусственным интеллектом.

#китай #искусственный интеллект #huawei #серверное оборудование
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