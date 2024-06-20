В этом убеждены аналитики Rosenblatt.

Недавно NVIDIA удалось стать крупнейшей публичной компанией мира по величине рыночной капитализации, которая достигла $3,34 трлн на волне интереса инвесторов к теме искусственного интеллекта. По мнению экспертов Rosenblatt, акции NVIDIA ещё не исчерпали свой потенциал роста, и с нынешних $136 могут вырасти в цене до $200 по итогам 2026 года. Если это произойдёт, то при условии неизменности количества находящихся в обороте акций NVIDIA рыночная капитализация компании увеличится до $4,7 трлн.

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Источник изображения: NVIDIA

Ближайшие соперники NVIDIA в этой сфере тоже будут наращивать капитализацию, как считают прочие аналитики. Например, Microsoft с нынешних $3,33 трлн может подняться до $4,39 трлн, как считают представители Truist Securities, а Apple подорожает с $3,28 до $4,21 трлн, по мнению экспертов Wedbush. Оптимизм Rosenblatt в отношении дальнейшей динамики курса акций NVIDIA объясняется уверенностью в росте выручки от реализации программного обеспечения в течение ближайших десяти лет. Пока основную выручку NVIDIA формируют поставки именно аппаратных компонентов.