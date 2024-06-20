Утечка произошла с сайта одного из партнёров AMD.

Недавние новости об утечке конфиденциальной информации о продукции и финансовых операциях AMD со стороннего сервера не особо взволновали представителей компании, если опираться на их официальные заявления, опубликованные агентством Bloomberg. Как отмечают в AMD, попавшая в руки недоброжелателей информация не является критической, а потому не сможет оказать существенного влияния на её дальнейшую деятельность.

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Источник изображения: AMD

Как пояснили представители компании, достоянием хакеров стал ограниченный объём технической информации о некоторых компонентах продукции AMD, доступ к которому они получили через сайт одного из партнёров компании. Существенного вреда данная утечка для деятельности и бизнеса компании представлять не может.