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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские компании вынуждены тщательнее охранять секреты и фильтровать персонал, опасаясь китайских шпионов
Борьба за технологическое могущество выходит на новый уровень.

Последние пару лет, как отмечает Financial Times, в североамериканской бизнес-среде всё чаще звучат предупреждения экспертов о растущей активности разведывательной деятельности Китая в части охоты за промышленными секретами компаний технологического сектора США. Более тщательный подбор персонала вынуждены осуществлять не только отраслевые гиганты типа Google, но и бурно развивающиеся стартапы типа OpenAI или xAI. Естественно, на рынке консалтинговых услуг появилось немало желающих заработать на этих фобиях, которые предлагают свои решения для компаний, переживающих за сохранность технологических секретов.

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Источник изображения: Unsplash, Sergiu Nista

По оценкам консалтинговой компании Palantir, наиболее лакомыми кусочками для китайских шпионов являются секреты разработчиков программного обеспечения для корпоративного сектора, большие языковые модели и искусственный интеллект, системы вооружений, технологии изготовления полупроводниковых компонентов, синтетическая биология и квантовые вычисления. Google, Tesla, Micron и Motorola за последние пять лет становились жертвами охоты китайской разведки за своими конфиденциальными данными, как отмечают источники.

Охотники за ценной информацией могут не только внедрять своих агентов в ряды сотрудников американских корпораций, но и вербовать уже действующих, и соответствующие подозрения в отношении персонала китайского происхождения уже становились причиной скандалов в США. Искусственный интеллект используется консультантами в области защиты от промышленного шпионажа, помогая более чётко отслеживать быстро меняющуюся конъюнктуру рынка и запросы конечных бенефициаров разведывательной деятельности. Американские работодатели стали более тщательно подходить к проверке соискателей на замещение вакансий. Компании могут запрашивать информацию о родственных связях кандидатов, истории их путешествий и финансовых операциях.

Министерство обороны США в последнее время всё больше зависит от контрактов с частными компаниями, поэтому защите их конфиденциальной информации будет уделяться всё больше внимания. Отставные эксперты по безопасности находят применение своему опыту в этой сфере, полученному за годы государственной службы. Ну, а обслуживаемым им компаниям приходится больше средств тратить на обеспечение информационной безопасности.

#сша #китай #информационная безопасность #промышленный шпионаж
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Smokerman
14:30
Буквально 5 минут поиска и решение найдено. Но единственное что - тебе на такой придется еще с десяток лет статьи про кривой линукс строчить.
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Nvidia&Intel Hater
14:30
Он непрерывно сидит и смотрит комменты -не успел обосрать его -сразу минус) Но то поправимо конечно же
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Nvidia&Intel Hater
14:29
именно выход в люди.ибо сия персона столь отвратна ,что баттхерт сразу вызывает
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
14:29
а мы думали ты и ночью "что то" делаешь
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Chimbal
14:28
Разумеется, но комп у меня и так постоянно включен, только на ночь в спящий режим отправляю, а ночью я обычно ничего и не делаю, как то так.
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
14:28
Смотрю у андрейки статьи в стиле подставка для смартфона и личный выход в люди дает неплохой срач в коментах
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Шава на Коммунистической
14:28
Чушпанам тоже как-то жить надо.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
OgoGoLog
14:27
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Solarex
14:26
Но это получается, надо чтобы комп всё время молотил? Так то нет напруги на этих концах, когда комп в дежурке находится?
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Шава на Коммунистической
14:26
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Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
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