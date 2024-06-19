Борьба за технологическое могущество выходит на новый уровень.

Последние пару лет, как отмечает Financial Times, в североамериканской бизнес-среде всё чаще звучат предупреждения экспертов о растущей активности разведывательной деятельности Китая в части охоты за промышленными секретами компаний технологического сектора США. Более тщательный подбор персонала вынуждены осуществлять не только отраслевые гиганты типа Google, но и бурно развивающиеся стартапы типа OpenAI или xAI. Естественно, на рынке консалтинговых услуг появилось немало желающих заработать на этих фобиях, которые предлагают свои решения для компаний, переживающих за сохранность технологических секретов.

реклама

Источник изображения: Unsplash, Sergiu Nista

По оценкам консалтинговой компании Palantir, наиболее лакомыми кусочками для китайских шпионов являются секреты разработчиков программного обеспечения для корпоративного сектора, большие языковые модели и искусственный интеллект, системы вооружений, технологии изготовления полупроводниковых компонентов, синтетическая биология и квантовые вычисления. Google, Tesla, Micron и Motorola за последние пять лет становились жертвами охоты китайской разведки за своими конфиденциальными данными, как отмечают источники.

Охотники за ценной информацией могут не только внедрять своих агентов в ряды сотрудников американских корпораций, но и вербовать уже действующих, и соответствующие подозрения в отношении персонала китайского происхождения уже становились причиной скандалов в США. Искусственный интеллект используется консультантами в области защиты от промышленного шпионажа, помогая более чётко отслеживать быстро меняющуюся конъюнктуру рынка и запросы конечных бенефициаров разведывательной деятельности. Американские работодатели стали более тщательно подходить к проверке соискателей на замещение вакансий. Компании могут запрашивать информацию о родственных связях кандидатов, истории их путешествий и финансовых операциях.

Министерство обороны США в последнее время всё больше зависит от контрактов с частными компаниями, поэтому защите их конфиденциальной информации будет уделяться всё больше внимания. Отставные эксперты по безопасности находят применение своему опыту в этой сфере, полученному за годы государственной службы. Ну, а обслуживаемым им компаниям приходится больше средств тратить на обеспечение информационной безопасности.