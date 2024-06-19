Но так и не признала своей вины.

Как отмечает Reuters, корпорация Qualcomm вынуждена была согласиться с исковым требованием, по которому группа инвесторов требовала с неё выплаты ущерба в общей сумме $75 млн за спорную с точки зрения истцов политику лицензирования собственных разработок. Как утверждает сторона обвинения, в период с февраля 2012 года по январь 2017 года руководство Qualcomm неоднократно вводило в заблуждение акционеров компании, описывая продажу чипов и лицензирование своих технологий как отдельные части бизнеса, тем самым искусственно завышая курс акций.

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Источник изображения: Qualcomm

По мнению стороны обвинения, в действительности поставки чипов Qualcomm были тесно связаны с лицензионной выручкой компании, данные виды деятельности были тесно переплетены и вызывали схожее влияние на бизнес и конкурентную обстановку на рынке. Федеральная комиссия по торговле США и компания Apple в 2017 году по отдельности обвинили Qualcomm в злоупотреблении своим монопольным положением в отдельных сегментах рынка для получения повышенной выгоды от лицензионных отчислений за использование контрагентами своих запатентованных технологий. В случае с недовольными инвесторами Qualcomm согласилась выплатить компенсацию в размере $75 млн, но не признала себя виновной.