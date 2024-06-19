Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA успешно перетягивает на себя кадровые ресурсы конкурентов
Не все деньги тратятся на кожаные куртки генерального директора.

Южнокорейское издание The Chosun Daily взяло на себя труд проанализировать структуру изменений статуса занятости пользователей социальной сети LinkedIn, после чего пришло к выводу, что NVIDIA удаётся переманивать у конкурентов гораздо больше специалистов, чем терять их пользу. В частности, в штате компании сейчас трудятся 89 выходцев из TSMC, тогда как обратным курсом мигрировали всего 12 человек. Статистика не является полной, поскольку охватывает лишь зарегистрированных в LinkedIn сотрудников упоминаемых компаний.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Из Samsung в NVIDIA перешло 515 сотрудников, тогда как в обратном направлении двигались только 278 человек. Ещё активнее кадрами с NVIDIA делилась компания Intel, поскольку в штате первой работают 2848 выходца из второй, а вот из NVIDIA в Intel перешли только 544 человека. Удалось NVIDIA привлечь и 38 бывших сотрудников SK hynix, а вот последняя до сих пор не переманила ни одного сотрудника NVIDIA. Из Micron в NVIDIA перешло 159 человек, встречным курсом переместились только 38 человек.

Примечательно, что Samsung удаётся успешно перетягивать на себя кадровые ресурсы из TSMC, поскольку соответствующий переход уже осуществили 195 человек, а вот в обратном направлении мигрировали только 24 сотрудника. Непосредственно на рынке труда Южной Кореи наблюдается и другая тенденция: после вузов многие начинающие специалисты предпочитают получить опыт работы в местных компаниях, и только потом ищут вакансии в международных корпорациях.

#intel #nvidia #samsung #tsmc #sk hynix #профессиональные кадры
+
Написать комментарий (0)
Держатель патентов SK hynix обвинил Micron Technology в нарушении своих прав на интеллектуальную собственность
Совет директоров Samsung решил увеличить инвестиции в GPU
Капитализация TSMC приближается к $1 трлн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
38
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
11
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
22
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
2
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
93

Сейчас обсуждают

Никита Самсонов
11:54
Так выключи файл подкачки. При таком объеме оперативки он не нужен (только гробишь ресурс sdd)
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Артём Николаев
11:50
Кстати, я вот никак не могу найти переходник с 2*8 pin PCIe на 8 pin EPS CPU. Современные мамки требуют 2 хвоста для проца, при этом даже на качественных старых БП он только один, так что, проблема до...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Александр Пономарев
11:43
в СССР людоловы по улицам не бегали
Генерал Кривонос ВСУ привел в пример мобилизацию по образцу СССР, как идеальный для Украины
Артём Николаев
11:40
Можно оставить на гиг как раз для дампов, ресурс SSD он не жрёт, тем более диск это расходник если есть бабки на 64 гига.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Артём Николаев
11:38
Может там ещё вайфай медленный и из-за этого боевые действия остановятся?
"ВО": Армия РФ отключила "свет" и нанесла удары по остановленным эшелонам ВСУ во Львовской области
Феодосий Иванов
11:34
Если бы они залатали дыры в браузере, то тогда можно было бы говорить о хоть какой-то безопасности, а так, как по мне даже старые версии других браузер ов для ХР будут безопаснее еджа.
Microsoft экспериментирует с показом назойливого баннера в Windows 11, предлагающего выбрать Edge
Артём Николаев
11:33
Именно так и произойдёт) А снаружи можно ядерными отходами обмазать, чтоб прям комбо было.
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
Dzhereli
11:33
Сразу вспомнил про демку Лары и 1 человека. С огромным удовольствием прошел бы такой ремейк, а не выкаканый ремастер сделанный на коленке недавно ,https://youtu.be/py8A6QH6ksg?si=wziKlVuMoObtmsyL
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
Артём Николаев
11:31
Хорошо, что у меня есть их акции! Правда, иностранный фондовый рынок теперь скам, остались лишь цифры на экране. Но всё равно приятно.
NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, но аналитики опасаются скорого прихода «медведей»
Игорь Кочанов
11:24
Сейчас интелбои скажут что отрыв вы заметите только в разрешении 420п. На самом деле понять можно. Ты купил камень за 60к, а выползает нечто, которое купило камень за 35к просто унижает тебя и уходит....
Ryzen 7 7800X3D остается самым быстрым игровым процессором, опережая Core i9-14900K на 3,6%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем