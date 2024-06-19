Не все деньги тратятся на кожаные куртки генерального директора.

Южнокорейское издание The Chosun Daily взяло на себя труд проанализировать структуру изменений статуса занятости пользователей социальной сети LinkedIn, после чего пришло к выводу, что NVIDIA удаётся переманивать у конкурентов гораздо больше специалистов, чем терять их пользу. В частности, в штате компании сейчас трудятся 89 выходцев из TSMC, тогда как обратным курсом мигрировали всего 12 человек. Статистика не является полной, поскольку охватывает лишь зарегистрированных в LinkedIn сотрудников упоминаемых компаний.

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Источник изображения: NVIDIA

Из Samsung в NVIDIA перешло 515 сотрудников, тогда как в обратном направлении двигались только 278 человек. Ещё активнее кадрами с NVIDIA делилась компания Intel, поскольку в штате первой работают 2848 выходца из второй, а вот из NVIDIA в Intel перешли только 544 человека. Удалось NVIDIA привлечь и 38 бывших сотрудников SK hynix, а вот последняя до сих пор не переманила ни одного сотрудника NVIDIA. Из Micron в NVIDIA перешло 159 человек, встречным курсом переместились только 38 человек.

Примечательно, что Samsung удаётся успешно перетягивать на себя кадровые ресурсы из TSMC, поскольку соответствующий переход уже осуществили 195 человек, а вот в обратном направлении мигрировали только 24 сотрудника. Непосредственно на рынке труда Южной Кореи наблюдается и другая тенденция: после вузов многие начинающие специалисты предпочитают получить опыт работы в местных компаниях, и только потом ищут вакансии в международных корпорациях.