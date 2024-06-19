Компания стала восьмой в мире по этому критерию.

Как отмечает Bloomberg, инвесторы всё больше начинают верить в успех тайваньской компании TSMC на фоне продолжающегося бума систем искусственного интеллекта. По крайней мере, находящиеся в обороте на американском фондовом рынке депозитарные расписки этой компании с начала этого года подорожали на 73% и подняли капитализацию крупнейшего в мире контрактного производителя чипов до $932 млрд. Она уже в шаге от $1 трлн и даже на текущих уровнях позволяет считать компанию восьмой по величине среди самых дорогих в мире.

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Источник изображения: Intel

Собственно, пример NVIDIA, которая на этой неделе стала самой крупной публичной компанией в мире по капитализации, в этом смысле показателен, поскольку интерес инвесторов к ценным бумагам обоих эмитентов обусловлен одними и теми же факторами. Правда, бизнес построен таким образом, что в карманах NVIDIA оседает значительно больше денег, чем достаётся контрактному производителю чипов этой марки в лице TSMC, но аналитики JPMorgan Chase & Co убеждены, что к 2028 году до 35% выручки TSMC будут определять именно компоненты для систем искусственного интеллекта.