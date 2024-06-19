Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация TSMC приближается к $1 трлн
Компания стала восьмой в мире по этому критерию.

Как отмечает Bloomberg, инвесторы всё больше начинают верить в успех тайваньской компании TSMC на фоне продолжающегося бума систем искусственного интеллекта. По крайней мере, находящиеся в обороте на американском фондовом рынке депозитарные расписки этой компании с начала этого года подорожали на 73% и подняли капитализацию крупнейшего в мире контрактного производителя чипов до $932 млрд. Она уже в шаге от $1 трлн и даже на текущих уровнях позволяет считать компанию восьмой по величине среди самых дорогих в мире.

реклама

Источник изображения: Intel

Собственно, пример NVIDIA, которая на этой неделе стала самой крупной публичной компанией в мире по капитализации, в этом смысле показателен, поскольку интерес инвесторов к ценным бумагам обоих эмитентов обусловлен одними и теми же факторами. Правда, бизнес построен таким образом, что в карманах NVIDIA оседает значительно больше денег, чем достаётся контрактному производителю чипов этой марки в лице TSMC, но аналитики JPMorgan Chase & Co убеждены, что к 2028 году до 35% выручки TSMC будут определять именно компоненты для систем искусственного интеллекта.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc #акции
+
Написать комментарий (0)
Китайские контрактные производители чипов тоже готовятся поднять цены
NVIDIA успешно перетягивает на себя кадровые ресурсы конкурентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
38
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
11
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
22
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
2
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
93

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
12:09
Надо быть альтернативно одаренным использовать pci-e для питания проца.Наверное есть причины по которым не делают такое
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Red Line
12:09
Нацварк
Постпред США в ООН: Глобальный саммит мира не был переговорами, для мира нужно участие России
Nvidia&Intel Hater
12:07
Чумба традиционно 5 себе поставил за высер.Поправим
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
12:07
т.е если коротнет то может пизданут...ся блок на работающем компе, а если повеселей будет то и железо подключенное к этому БП тоже может отхватить... Надежный план. как швейцарские часы. Настоящий ан...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Никита Самсонов
11:54
Так выключи файл подкачки. При таком объеме оперативки он не нужен (только гробишь ресурс sdd)
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Артём Николаев
11:50
Кстати, я вот никак не могу найти переходник с 2*8 pin PCIe на 8 pin EPS CPU. Современные мамки требуют 2 хвоста для проца, при этом даже на качественных старых БП он только один, так что, проблема до...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Александр Пономарев
11:43
в СССР людоловы по улицам не бегали
Генерал Кривонос ВСУ привел в пример мобилизацию по образцу СССР, как идеальный для Украины
Артём Николаев
11:40
Можно оставить на гиг как раз для дампов, ресурс SSD он не жрёт, тем более диск это расходник если есть бабки на 64 гига.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Артём Николаев
11:38
Может там ещё вайфай медленный и из-за этого боевые действия остановятся?
"ВО": Армия РФ отключила "свет" и нанесла удары по остановленным эшелонам ВСУ во Львовской области
Феодосий Иванов
11:34
Если бы они залатали дыры в браузере, то тогда можно было бы говорить о хоть какой-то безопасности, а так, как по мне даже старые версии других браузер ов для ХР будут безопаснее еджа.
Microsoft экспериментирует с показом назойливого баннера в Windows 11, предлагающего выбрать Edge
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем