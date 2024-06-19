Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple придётся открыть доступ к платежам через NFC в Европе для сторонних разработчиков
Apple Pay при этом продолжит работать на территории стран Евросоюза.

Все былые доводы Apple о необходимости сохранения закрытой экосистемы платежей и сервисов в европейской юрисдикции начинают разрушаться под давлением местных антимонопольных регуляторов. Как сообщает Financial Times, сейчас Apple ведёт переговоры с европейскими чиновниками, которые склоняют её к открытию доступа сторонних разработчиков ПО к платежам на устройствах Apple с использованием NFC, но в обход фирменных сервисов Apple Pay и Apple Wallet. Поскольку доступ будет предоставляться бесплатно, пользователи сэкономят на традиционных для подобных случаев комиссиях за транзакции.

реклама

Источник изображения: Getty Images

По условиям готовящегося соглашения, Apple сохранит бесплатный доступ сторонних разработчиков к своей платёжной инфраструктуре на протяжении последующих десяти лет на территории Евросоюза. При благополучном стечении обстоятельств договорённости будут закреплены на бумаге в ближайшие недели. Уступки антимонопольщикам в Европе помогут Apple избежать оборотного штрафа на сумму более $38 млрд.

Сама Apple в комментариях изданию ограничилась только заявлением о наличии соответствующих вопросов в повестке переговорного процесса с европейскими регуляторами, а также добавила, что при любом исходе переговоров инфраструктура Apple Pay продолжит работать на территории Евросоюза, обеспечиваемая поддержкой более чем 3000 банков в странах региона.

#apple #евросоюз #nfc #антимонопольщики #apple pay
+
Написать комментарий (0)
Страны G7 заявили, что Россия «должна» выплатить Украине компенсацию в $486 млрд
Медведев предложил подсчитать ущерб от санкций и предъявить его западным странам
Отправка СМС через спутник в iOS 18 поможет Apple сделать эту услугу платной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
92
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
37
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
7
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
22
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
91

Сейчас обсуждают

Антон Петришев
08:55
Прямая!!! Страна, не умеющая делать легковые машины, не в силах сделать лучший в мире самолёт (образно)
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Евгений Пепеляев
08:53
Ну раз "свобода " тогда и понятно почему тупеют, а дети сейчас спокойно знают как обойти "гениальные" блокировки
В США может появиться специальная версия TikTok
Nikola Sidoroff
08:51
Вот новость так новость..😂. В прошлом веке все это было. И называлась -механизация крыла! Вопрос, а как все это впихнуть в узкопрофильные крыло?
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
Додик Иванов
08:51
Всем при капитализме занимаются частники
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Супер Шмель
08:51
кстати кроме памяти косяк ещё и в шине, на примере той же байонеты 3. фпс при разгоне не растут именно из за шины к сожалению. а так может и хороший графон был бы
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Додик Иванов
08:51
Причем тут чиновники? При капитализме производством занимаются частники капиталисты. У нас они ничего такого делать не желают.
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Додик Иванов
08:48
Надо еще с Китаем поссориться тогда развитие будет.
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Супер Шмель
08:46
это васюта)
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Иван Горыныч
08:45
Саркози: Решение Макрона по досрочным выборам ввергнет Францию в хаос
Robertas Balt
08:45
Где Рогозин? Он же сказал что американцы на метле будет летать?
Илон Маск сообщил, что пятый испытательный полёт космического корабля SpaceX состоится в конце июля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем