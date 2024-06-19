Apple Pay при этом продолжит работать на территории стран Евросоюза.

Все былые доводы Apple о необходимости сохранения закрытой экосистемы платежей и сервисов в европейской юрисдикции начинают разрушаться под давлением местных антимонопольных регуляторов. Как сообщает Financial Times, сейчас Apple ведёт переговоры с европейскими чиновниками, которые склоняют её к открытию доступа сторонних разработчиков ПО к платежам на устройствах Apple с использованием NFC, но в обход фирменных сервисов Apple Pay и Apple Wallet. Поскольку доступ будет предоставляться бесплатно, пользователи сэкономят на традиционных для подобных случаев комиссиях за транзакции.

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По условиям готовящегося соглашения, Apple сохранит бесплатный доступ сторонних разработчиков к своей платёжной инфраструктуре на протяжении последующих десяти лет на территории Евросоюза. При благополучном стечении обстоятельств договорённости будут закреплены на бумаге в ближайшие недели. Уступки антимонопольщикам в Европе помогут Apple избежать оборотного штрафа на сумму более $38 млрд.

Сама Apple в комментариях изданию ограничилась только заявлением о наличии соответствующих вопросов в повестке переговорного процесса с европейскими регуляторами, а также добавила, что при любом исходе переговоров инфраструктура Apple Pay продолжит работать на территории Евросоюза, обеспечиваемая поддержкой более чем 3000 банков в странах региона.