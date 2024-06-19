Данные о будущих продуктах тоже попали в руки злоумышленников.

По информации Reuters, компании AMD накануне пришлось подтвердить, что она разбирается с правоохранительными органами в инциденте, в результате которого злоумышленниками могли быть похищены ценные данные, включая информацию о будущих продуктах марки, пользовательские данные и финансовую отчётность.

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Источник изображения: AMD

По данным СМИ, инфраструктура AMD была атакована хакерской группировкой Intelbroker, мотивация которой не уточняется. Информация AMD была похищена из центра обработки данных, который компанией арендовался у провайдера. Пока AMD пытается оценить чувствительность информации, которая была похищена, а также определиться со степенью ущерба для бизнеса.