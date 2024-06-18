Ricoh утверждает, что она идеально подходит для уличной фотографии и бытовых снимков.

Производитель фототехники Ricoh, владеющий японским брендом Pentax, анонсировал выпуск новой фотокамеры Pentax 17. Основной особенностью этого устройства является его ориентация на использование классической 35-миллиметровой плёнки, а также дизайн, выполненный в стиле «ретро». По предварительной информации, стоимость модели составит $500, а в продаже она появится в конце текущего месяца.

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Камера оборудована несъёмным объективом с фокусным расстоянием 25 мм (f/3.5) и девятилепестковой диафрагмой. В отсутствии автофокуса предусмотрена система зональной фокусировки, где пользователь может выбрать одно из шести предустановленных расстояний, начиная от 24 см в макрорежиме. Это ограничивает использование объектива, однако делает камеру идеальной для уличной фотографии и бытовых снимков.

Одной из отличительных характеристик Pentax 17 является полуформатная съёмка, благодаря которой один рулон плёнки позволяет получить вдвое больше снимков по сравнению с классической камерой. Несмотря на сокращение размера одного кадра до 24×17 мм, это делает процесс более экономичным, хотя и уменьшает детализацию снимков. Кроме того, уникальность использования подобного формата заключается в портретной ориентации кадра, что подразумевает необходимость поворота камеры для создания снимков в ландшафтном формате.

Стоит отметить, что Pentax 17 лишена полного ручного управления экспозицией, предлагая в основном автоматический режим съёмки с возможностью коррекции экспозиции, режимом Bulb и длинной выдержкой. Эти характеристики отличают её от культовой модели Pentax K1000, которая обладает возможностью смены объектива и полного контроля над процессами фокусировки и экспозиции.