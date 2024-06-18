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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Индия и США договорились о сотрудничестве в сфере полупроводников, космоса и искусственного интеллекта
А также оборонных технологий.

Глядя на усугубление ситуации с противостоянием США и КНР на мировой политической арене, Индия начинает постепенно продвигать свои экономические интересы. В частности, как отмечает Bloomberg, на этой неделе власти Индии договорились с американскими коллегами о стратегическом сотрудничестве в сфере полупроводниковых компонентов, освоения космоса и систем искусственного интеллекта. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) для этого посетил индийскую столицу, где и были подписаны рамочные документы, определяющие сотрудничество двух стран.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Индия после переизбрания своего премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi) выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с США в оборонной сфере, передовых телекоммуникационных решений и биотехнологий. Обсуждается возможность совместного производства военной техники наземного базирования и покупки у США лицензии на использование платформы MQ-9B для создания военных беспилотных летательных аппаратов. Инициатива была запущена в работу ещё в прошлом году, и после выборов главы индийского государства обрела статус более чётких договорённостей между двумя странами.

#сша #китай #индия #международное сотрудничество
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