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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Совет директоров Samsung решил увеличить инвестиции в GPU
При этом не факт, что речь идёт именно об их разработке.

В этом году, как отмечает Business Korea, совет директоров Samsung Electronics решил включить в инвестиционный план компании расходы, связанные с графическими процессорами. Последние редко попадали в число приоритетных направлений развития, и производство памяти или чипов на контрактной основе обычно выходило на первый план, поэтому упоминание GPU в этих планах интригует достаточно сильно.

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Источник изображения: Business Korea

Какую сумму и на какие нужды Samsung направит на GPU в данном контексте, не уточняется. Речь может идти как о разработке графической подсистемы собственных мобильных процессоров, так и о расширении взаимодействия со сторонними разработчиками графических процессоров. В конце концов, чипы для видеокарт GeForce RTX первого поколения выпускала именно Samsung. Кроме того, Samsung уже давно сотрудничает с AMD, пытаясь внедрить в свои мобильные процессоры архитектуру RDNA разработки последней.

Наконец, инвестиции в GPU со стороны Samsung могут просто подразумевать закупку ускорителей вычислений NVIDIA для ускорения собственных систем искусственного интеллекта корейской компании. Подобный ассистент может пригодиться как в сфере разработки полупроводниковой продукции, так и при оптимизации производственных процессов на предприятиях по выпуску микросхем памяти.

#samsung #gpu #совет директоров
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