В общей сложности $1,1 млрд были собраны с участием 24 стран блока.

Агентство Reuters сообщило о первых шагах НАТО по финансированию перспективных стартапов в сфере новых технологий и искусственного интеллекта через специально основанный фонд, распоряжающийся на данном этапе примерно $1,1 млрд. Средства в этот фонд были привлечены от 24 из 32 стран блока, включая недавно вступившие в него Швецию и Финляндию.

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Источник изображения: Reuters

Фонд NATO Innovation Fund был учреждён ещё летом 2022 года, но цели для инвестиций он выбрал только сейчас. Организация собирает направить прямые инвестиции в капитал четырёх молодых европейских компаний. Британская Fractile AI занимается разработкой технологий ускорения больших языковых моделей. Немецкая ARX Robotics разрабатывает роботов, позволяющих как поднимать грузы, так и осуществлять разведывательные действия. Британская iCOMAT разрабатывает конструкционные материалы для транспортных средств нового поколения, которые делают их легче. Наконец, Space Forge из Уэльса собирается наладить выпуск полупроводниковых чипов в условиях невесомости на околоземной орбите.