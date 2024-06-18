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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Держатель патентов SK hynix обвинил Micron Technology в нарушении своих прав на интеллектуальную собственность
Буквально через несколько недель после её обретения.

Как отмечают опрошенные Korea Economic Daily эксперты, компании всё чаще выбирают особую тактику ведения патентных войн: часть своей интеллектуальной собственности они передают номинальным держателям, и уже от их имени подаётся судебный иск к конкурентам, обвиняемым в неправомерном использовании тех или иных технологий. Тем самым исходный разработчик технологии выводится из-под возможного ответного удара.

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Источник изображения: Reuters

По всей видимости, южнокорейская Mimir IP, получившая от SK hynix в прошлом месяце около 1500 патентов, связанных с технологией производства микросхем памяти, решила не особо затягивать с реализацией этой тактики, и обвинила в нарушении своих прав компании Micron Technology, Tesla, Dell, HP и Lenovo. Иск был подан в суде американской инстанции, а также жалоба поступила в Комиссию по международной торговле США.

В деле будут рассматриваться шесть патентов, ранее принадлежавших SK hynix, которые описывают устройство интегральных микросхем, методику измерения напряжения и устройство микросхем энергонезависимой памяти. В случае победы истца в суде компенсация по ущербу может измеряться $480 млн.

#micron #sk hynix #патенты #патентный тролль
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