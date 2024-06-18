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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Партнёр NIO увеличил объёмы поставок батарей для электромобилей с запасом хода 1000 км на 31%
Теперь их можно будет проще заполучить в использование.

Пекинская компания WeLion ещё в середине прошлого года начала снабжать местного автопроизводителя NIO тяговыми аккумуляторами с полутвердотельным электролитом, которые обеспечивают запас хода до 1000 км, но владельцы машин этой марки до сих пор могут получить такую батарею только в аренду, а не собственность, поскольку стоимость такой батареи сопоставима с ценой самого электромобиля. Как сообщает South China Morning Post, в прошлом месяце WeLion смогла увеличить объёмы поставок своей продукции на 31% до 482,9 МВт·ч по сравнению с апрелем.

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Источник изображения: AFP

Если предположить, что все эти батареи получила компания NIO (а это может быть не так), то WeLion могла снабдить её 3200 комплектами аккумуляторов ёмкостью 150 кВт·ч каждый. Инфраструктура NIO позволяет заменять разряженные тяговые аккумуляторы на заряженные на специальных автоматических станциях всего за пять минут, водителю при этом даже не нужно покидать салон. Батарея с запасом хода в 1000 км может быть арендована на несколько дней, если владелец электромобиля намеревается совершить длительную поездку или просто её протестировать. Теперь у NIO появится возможность предложить такую батарею большему числу клиентов.

#электромобили #тяговые аккумуляторы #nio #твердотельные аккумуляторы
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