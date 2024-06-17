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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Майские поставки ноутбуков выросли на 15% — сильнее, чем ожидалось
Это должно благоприятно повлиять на квартальную выручку Intel и AMD.

Аналитики Citi утверждают, что майские данные по количеству отгруженных за месяц ноутбуков оказались лучше ожиданий, продемонстрировав рост на 15%. По идее, это позволяет в какой-то мере рассчитывать на удачные квартальные отчёты как минимум поставщиков центральных процессоров для ноутбуков, коими являются компании Intel и AMD.

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Источник изображения: Lenovo

В структуре выручки Intel центральные процессоры для ноутбуков занимают около 37%, для AMD этот показатель не превышает 14%. С другой стороны, эксперты Citi призывают инвесторов не особо надеяться на так называемый бум искусственного интеллекта в привязке к выходу новых поколений процессоров Intel и AMD с соответствующими функциями. На продажах потребительских процессоров данный фактор начнёт сказываться существенным образом не ранее чем через год, как считают аналитики. До тех пор на рынке просто не будет достаточного количества приложений, позволяющих реализовать все функциональные возможности таких процессоров.

#amd #intel #аналитика #процессоры #искусственный интеллект
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