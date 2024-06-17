По крайней мере, в твердотельных.

Японская корпорация TDK сегодня громко напомнила о своём существовании заявлением об успехе в создании материала, который позволит создавать компактные аккумуляторы с твердотельным электролитом, обладающие плотностью хранения заряда в 1000 Вт·ч/л, что в сто раз превышает показатели имеющихся образцов. Эта разработка позволит выпускать многоразовые элементы питания, которые заменят собой всем привычные одноразовые батарейки «монетного» типа.

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Источник изображения: TDK

Срок работы устройства без подзарядки удастся значительно увеличить, а химический состав такой батареи будет безопасен для пользователя в контексте применения в носимых устройствах типа наушников или умных часов. На экологию новые аккумуляторы с твердотельным электролитом будут благоприятно влиять в том смысле, что их нужно будет утилизировать в значительно меньших количествах по сравнению с одноразовыми элементами питания. TDK попытается расширить и температурный диапазон эксплуатации таких аккумуляторов, используя свой многолетний опыт в производстве электронных компонентов.