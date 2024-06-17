И собирается по итогам года выпустить 120 000 экземпляров.

Представленный в конце марта электромобиль Xiaomi SU7 пользуется высоким спросом на китайском рынке и даже за его пределами, но компания только на днях поставила 20-тысячный экземпляр, как отмечает CnEVPost со ссылкой на заявления представителей Xiaomi в социальной сети Weibo. Компания также полна решимости поднять месячные объёмы производства машин до уровня более 10 000 штук по итогам июня, а в текущем году выпустить и отгрузить клиентам 120 000 электромобилей.

реклама

Источник изображения: CnEVPost

Достижению этих целей, помимо прочего, будет способствовать запуск второй смены на предприятии в Пекине, где электромобили Xiaomi SU7 производятся по заказу компании. Десятитысячный экземпляр Xiaomi SU7 был поставлен в середине мая, к началу июня были отгружены 15 764 машины. Сейчас сроки ожидания заказанного электромобиля варьируются от 30 до 35 недель, что отпугивает многих потенциальных покупателей на конкурентном китайском рынке, а потому Xiaomi старается быстрее нарастить объёмы производства SU7.