Для клиентов общение с друзьями и близкими важнее вызова экстренных служб.

Когда с выходом iPhone 14 пару лет назад Apple внедрила возможность отправки экстренных текстовых сообщений через спутниковые сети, она планировала к настоящему моменту перевести эту функцию в разряд платных, но в прошлом году временно продлила льготный период ещё на год. Как считает специалист по продукции и деятельности Apple Марк Гурман (Mark Gurman), публикующийся на страницах ресурса Bloomberg, приносимые iOS 18 изменения в части отправки текстовых сообщений через спутниковые сети закладывают фундамент для превращения этой функции в платную.

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Источник изображения: Apple

По мнению Гурмана, Apple подозревала, что регулярно брать деньги за возможность отправить единственное текстовое сообщение в адрес экстренных служб с большинства пользователей iPhone было бы сложно, но если среди получателей таких сообщений появятся и простые абоненты из числа близких и знакомых пользователей iOS 18, то перевести эту опцию в разряд платных будет гораздо проще. Через несколько лет, как убеждён представитель Bloomberg, компания Apple добьётся работы голосовой связи на iPhone через спутниковые сети. Тем более, что технически такая возможность уже доказана экспериментами принадлежащей Илону Маску (Elon Musk) компании Starlink.